Россия и Белоруссия урегулировали нефтегазовый спор

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. РФ и Белоруссия в четверг подписали документы, урегулирующие разногласия между странами в нефтегазовой сфере.

Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме в 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно. Однако многие параметры договоренностей не раскрыты.

Вопросы по газу



Условия цены на российский газ для Белоруссии в 2018-2019 годах будут определяться протоколом, который в четверг подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. При этом на 2017 год цены будут рассчитываться по условиям действующего контракта. Конкретные параметры изменений в формуле цены неизвестны, "Газпром" раскрыл лишь то, что стоимость газа для Белоруссии по-прежнему останется привязанной к ценам на газ в ЯНАО.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подтвердил журналистам, что цена на российский газ для Белоруссии с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубометров и пообещал, что конкретный размер скидки озвучит "Газпром". Однако компания не комментирует эту информацию.

РФ и Белоруссия обсуждали разные варианты формирования цен на газ, в том числе отказ от привязки к доллару, но окончательное решение пока не принято, пояснил Дворкович.

Кроме того, по его словам, стороны в ближайшие месяцы могут решить вопрос о создании общего рынка газа и электроэнергии. Согласно подписанным документам, стороны должны разработать предложения по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году до 2018 года.

Договоренности по нефти



РФ и Белоруссия также договорились о поставках российской нефти в Белоруссию в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом. При этом РФ может увеличить поставки нефти в Белоруссию свыше 24 миллионов тонн начиная с 2021 года, говорится в протоколе о внесении изменений в соглашение между странами по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Дворкович отметил, что НПЗ Белоруссии будут перерабатывать не менее 18 миллионов тонн российской нефти из поставляемых 24 миллионов тонн в год. В то же время, реэкспорта российской нефти из Белоруссии не будет.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин в начале апреля по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018–2019 годах.

Неурегулированным до этого оставался спор, который длился с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.