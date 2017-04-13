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Экономика

Минфин летом подготовит концепцию о биткоине как финансовом инструменте

18:4713.04.2017
(обновлено: 18:48 13.04.2017)
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© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Минфин летом подготовит правительству РФ концепцию о биткоине как финансовом инструменте, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев журналистам.

Брелоки с логотипом биткоина. Архивное фото
© Flickr/ BTC Keychain
Россия может признать биткоин и другие криптовалюты

"Пока готовится доклад правительству. Наши предложения будут регулировать биткоин как финансовый продукт с точки зрения, в первую очередь, борьбы с отмыванием капиталов и во вторую очередь — защиты прав потребителей финансовых продуктов, то есть точно так же, как регулируются другие сложные финансовые продукты", — сказал Моисеев.

"Минфину поручено с согласованием целого ряда других ведомств представить доклад в правительство где-то к середине лета", — уточнил он.

При этом Моисеев отметил, что не видит смысла законодательно закреплять определение "биткоин" и вводить его отдельное регулирование. "Я, честно говоря, не вижу в этом смысла. С точки зрения обязательств сторон это никак не отличается от других деривативов…. Соответственно, это ничем другим не отличается от фьючерсов на погоду", — сказал он.

После рассмотрения доклада Минфина о биткоине правительством ожидается, что будет проведено ещё одно совещание или будет поручено подготовить проекты нормативных актов, сообщил замминистра. "То есть, допустим сделать так, чтобы определение рынка ценных бумаг затрагивало бы и криптовалюты, и тогда все правила, которые есть в законе "О рынке ценных бумаг" будут тоже касаться и криптовалют", — предположил Моисеев. "С Центральным банком у нас есть в целом взаимопонимание, что биткоин не заменит деньги в основном. Биткоин просто станет ещё одним финансовым инструментом", — добавил замглавы Минфина.

История вопроса

Ранее он говорил в интервью агентству Блумберг, что российские власти могут признать биткоин и другие криптовалюты в 2018 году. По его словам, биткоину может быть присвоен статус финансового продукта. Таким образом, на него будут распространяться правила борьбы с незаконными транзакциями. В то же время замминистра выразил мнение, что люди не перейдут на повсеместное использование биткоина.

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В феврале зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что власти РФ к середине 2017 года решат, считать ли цифровые валюты активом, валютой или ценной бумагой.

Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за несоблюдение этого запрета не установлена. Минфин готовил законопроект о криптовалютах, который, в частности, должен был ввести уголовную ответственность за их использование. Однако позже от столь жестких мер решили отказаться. Моисеев говорил, что власти РФ решили повременить с принятием закона о криптовалютах и посмотреть, как будет складываться международная практика в этой области.

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