Россия может увеличить поставки нефти в Белоруссию с 2021 года

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. РФ может увеличить поставки нефти в Белоруссию свыше 24 миллионов тонн, начиная с 2021 года, говорится в протоколе о внесении изменений в соглашение между странами по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

"Указанные ежегодные объемы сырой нефти могут быть изменены в зависимости от технических возможностей магистральных нефтепроводов не более чем на 2%. При этом объемы сырой нефти, поставляемой из РФ в Республику Беларусь, могут быть увеличены, начиная с 2021 года по согласованию компетентных органов сторон", — говорится в документе.

Россия и Белоруссия в четверг подписали документы об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что стороны, в частности, договорились о поставках российской нефти в Белоруссию в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом.