Реэкспорта российской нефти из Белоруссии не будет, заявил Дворкович

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что реэкспорта российской нефти из Белоруссии не будет.

"Никакого реэкспорта не будет", — сказал он журналистам.