Дворкович назвал ориентировочную цену на газ для Белоруссии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Цена на российский газ для Белоруссии составит менее 130 долларов за тысячу кубометров, конкретный размер скидки озвучит "Газпром" после подписания документов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Что касается скидки, то окончательные цифры назовет официальный представитель "Газпрома" после подписания соответствующих документов. Речь идет о том, что к контрактной цене будут применяться понижающие коэффициенты, которые приведут цены к заранее согласованным уровням, прописанным в наших соглашениях. Это цены, которые составляют, могу вам сразу сказать, менее 130 долларов (за тысячу кубов — ред.)",- сказал Дворкович.

Он отметил, что кроме этого стороны нашли механизмы, "которые позволяют нашим белорусским партнерам дополнительно субсидировать внутренние цены на газ и уже для конечных получателей установить более низкие цены". Дворкович не назвал конечную цену, отметив, что устанавливать ее будет белорусская сторона.

Ранее в четверг Россия и Белоруссия подписали документы об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере.