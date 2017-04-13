"Лукойл" отказался от идеи продаже сети АЗС в России

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апр — РИА Новости. Компания "Лукойл не будет продавать свои автозаправочные станции в России, модернизирует их, сообщил глава компании Вагит Алекперов.

"Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС… Разрабатывая стратегию на 10 лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, правление не согласилось", — сказал Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что "Лукойл" модернизирует свои АЗС.

В ряде стран компания, как отметил Алекперов, продает свои активы: на Украине, в Литве, Эстонии, Латвии и Польше, в других странах присутствие увеличивается, например, в Голландии и Бельгии.

Алекперов отметил, что в РФ функционирует около 3 тысяч автозаправочных станций "Лукойла".