Белоруссия полностью погасила долг перед "Газпромом"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Белоруссия в полном объеме погасила долг перед "Газпромом" в размере 726,2 миллиона долларов за поставки российского газа в 2016-2017 годах, говорится в сообщении компании.

В начале апреля президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились, как будет урегулирован нефтегазовый спор. Стороны также условились, как работать в этой сфере в 2018–2019 годах.

До этого неурегулированным оставался спор, длившийся с начала 2016 года. Тогда Минск назвал цену на "голубое топливо" несправедливой и в одностороннем порядке начал платить меньше. Москва, в свою очередь, решила урезать беспошлинные поставки нефти в Белоруссию, связав это с недоплатой за газ и с недопоставками нефтепродуктов в Россию.