Минимальная цена бутылки водки составит 205 рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские власти определились с минимальной розничной ценой (МРЦ) на водку — 205 рублей за поллитра; соответствующий приказ направлен в Минюст, рассказал РИА Новости представитель вице-премьера Александра Хлопонина.

МРЦ призвана бороться с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 июня прошлого года этот показатель составляет 190 рублей за бутылку.

В начале января Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на 15% (до 219 рублей), однако позднее ведомство скорректировало свою позицию и предложило установить МРЦ на уровне в 205 рублей.

В марте глава департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, который будет учитывать несколько показателей: акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена. По словам чиновника, эта инициатива обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина.