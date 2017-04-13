Россия возобновит поставки сельхозпродукции из Белоруссии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор намерен разрешить поставки с ряда белорусских предприятий по итогам проведенных ранее инспекций, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"По итогам инспекций ряд предприятий Белоруссии сможет возобновить поставки продукции животного происхождения", — сказала Мелано.

По сообщению ведомства, об этом будет объявлено в пятницу, 14 апреля на двухсторонних переговорах в Москве. С российской стороны встречу возглавит замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Непоклонов, с белорусской — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид Заяц.

Специалисты Россельхознадзора проводили инспекции на белорусских предприятиях-производителях продукции животного происхождения Белоруссии с 5 по 13 апреля.