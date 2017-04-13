Москва и Минск нашли компромисс в газовом споре

ГОРКИ, 13 апр — РИА Новости. Россия и Белоруссия нашли решения в газовой сфере, которые удовлетворяют обе стороны; в четверг будет рассмотрен пакет документов, который минимизирует риски ценовых споров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в четверг белорусская делегация во главе с вице-премьером Белоруссии Владимиром Семашко направилась в Москву для переговоров по нефти и газу.

"Через долгие дискуссии мы вышли на принципиальные договоренности по условиям нашего дальнейшего партнерства в этой важной для наших стран сфере", — сказал Медведев на заседании правительства.

"Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны, и важно, что они в целом понятны и прозрачны. Первый протокол определяет объемы поставок российской сырой нефти в период с 2017 по 2024 год в размере 24 миллионов тонн в год трубопроводным транспортом. Второй устанавливает порядок определения цены на газ для Белоруссии в период до 31 декабря 2019 года и предусматривает разработку в срок до 1 января 2018 гола предложений по программе формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза к 2025 году", — рассказал премьер-министр РФ.

Он также сообщил, что Россия в среду получила дополнительные гарантии от правительства Белоруссии по газу и ждет выплаты долга "Газпрому". "Дополнительные заверения и гарантии по завершившемуся спору мы получили из правительства Белоруссии вчера. Ожидаем возврата долга "Газпрому", после этого приступим к реализации рассматриваемых сегодня соглашений", — сказал Медведев.

РФ и Белоруссия будут последовательно двигаться к единому рынку газа, добавил он.