Товарооборот между Россией и Китаем в I квартале вырос на 29,3%

ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 29,3% свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

За первые три месяца этого года общий объем двустороннего товарооборота составил 9,66 миллиарда долларов, при этом китайский экспорт в РФ за отчетный период вырос на 22,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт из РФ – на 36,1%.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,2%, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3%, до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1% — до 32,228 миллиарда долларов.