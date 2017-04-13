Правительство увеличило уставной капитал РНКБ на 15 миллиардов рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство России увеличило уставной капитал Российского национального коммерческого банка на 15 миллиардов рублей для реализации инвестиционных проектов в Крыму, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в четверг.

"Минэкономразвития России совместно с Росимуществом обеспечить в 2017 году в установленном порядке увеличение уставного капитала Российского национального коммерческого банка (публичное акционерное общество) в размере 15 миллиардов рублей путем размещения дополнительных акций и осуществить действия, связанные с приобретением указанных акций и оформлением на них права собственности Российской Федерации", — говорится в документе.

Согласно пояснительной справке к распоряжению, РНКБ — один из ключевых банков Крыма и Севастополя, 100% его акций принадлежат РФ. Сообщается, что в Крыму открыты более 180 отделений банка, он обслуживает более 1,4 миллиона физических лиц и около 42 тысяч корпоративных клиентов.

Как отмечается, имеющихся у РНКБ средств недостаточно для финансирования проектов стоимостью более 5 миллиардов рублей, а реализация значимых для развития региона инвестиционных проектов, в частности, строительства электростанций, мусороперерабатывающих заводов, нового терминала международного аэропорта Симферополь, предполагает объём кредитования каждого из них более чем на 7–10 миллиардов рублей.

"Принятое решение позволит РНКБ обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов, устойчивое функционирование кредитно-финансовой системы, удовлетворение спроса бизнеса и населения на качественные банковские и сопутствующие финансовые продукты и услуги, будет содействовать росту экономики Крыма", — подчеркивается в сообщении.