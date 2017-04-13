Правительство увеличило уставной капитал РНКБ на 15 миллиардов рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство России увеличило уставной капитал Российского национального коммерческого банка на 15 миллиардов рублей для реализации инвестиционных проектов в Крыму, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в четверг.
Согласно пояснительной справке к распоряжению, РНКБ — один из ключевых банков Крыма и Севастополя, 100% его акций принадлежат РФ. Сообщается, что в Крыму открыты более 180 отделений банка, он обслуживает более 1,4 миллиона физических лиц и около 42 тысяч корпоративных клиентов.
Как отмечается, имеющихся у РНКБ средств недостаточно для финансирования проектов стоимостью более 5 миллиардов рублей, а реализация значимых для развития региона инвестиционных проектов, в частности, строительства электростанций, мусороперерабатывающих заводов, нового терминала международного аэропорта Симферополь, предполагает объём кредитования каждого из них более чем на 7–10 миллиардов рублей.
"Принятое решение позволит РНКБ обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов, устойчивое функционирование кредитно-финансовой системы, удовлетворение спроса бизнеса и населения на качественные банковские и сопутствующие финансовые продукты и услуги, будет содействовать росту экономики Крыма", — подчеркивается в сообщении.