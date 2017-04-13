Мексиканский песо резко вырос после заявлений Трампа

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости. Курс мексиканского песо в среду резко взлетел к доллару на заявлениях президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп сказал в интервью газете Wall Street Journal, что власти США опасаются укрепления доллара. Президент добавил, что, в конечном счете, сильный доллар может принести вред. Трамп также отметил, что при сильном долларе очень сложно конкурировать с другими странами.

Несмотря на установленный ЦБ Мексики курс доллара на среду в размере 18,75 песо, на рынке после слов Трампа ситуация резко поменялась. Так, доллар потерял сразу 20 сентаво, а минимальная цена его покупки упала до 17,55 песо, продажи – до 18,9 песо, отмечает банк.

Финансовые эксперты отмечают, что курс песо к доллару поднялся до своих лучших показателей за последние пять месяцев с момента победы Трампа на выборах в США.