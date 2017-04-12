Минтранс заключил контракт на создание ж/д подходов к мосту в Крым

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) заключили государственный контракт на строительство за 16,9 миллиарда рублей железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Крыма, сообщило министерство транспорта РФ.

Ранее правительство РФ назначило компанию "Стройгазмонтаж", строящую мост в Крым, подрядчиком строительства железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова за 16,95 миллиарда рублей.

"Контракт заключен во исполнение распоряжения правительства РФ от 26 января 2017 года, которым СГМ определен единственным исполнителем работ по этому проекту. Цена контракта, согласно распоряжению правительства, составляет 16,9 миллиарда рублей и не может быть превышена. Финансирование предусмотрено в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", утвержденной в 2014 году", — говорится в сообщении министерства в среду.

Расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению в установленном законодательством РФ порядке.