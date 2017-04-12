ВТО не исключает ускорения роста мировой торговли в 2018 году

БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости, Мария Князева. Всемирная торговая организация не исключает небольшого ускорения темпов роста глобальной торговли в следующем году по сравнению с годом нынешним, говорится в пресс-релизе ВТО.

"ВТО прогнозирует, что объем глобальной торговли вырастет на 2,4% в 2017 году. Однако, поскольку глубокая неопределенность относительно экономических и политических событий в краткосрочной перспективе повышает риски для этого прогноза, эта цифра указана в диапазоне от 1,8% до 3,6%. На 2018 год ВТО прогнозирует рост торговли между 2,1% и 4%", — говорится в сообщении.

ВТО добавляет, что "рост торговли должен слегка подняться в 2018 году".

Объем глобальной торговли вырос за 2016 год лишь на 1,3%, говорится в релизе.