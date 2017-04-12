Четкое "да": Бундестаг поддерживает "Северный поток-2"‎

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Бундестаг ФРГ поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2" и считает, что строительство морской части трубопровода не должно подчиняться законодательству ЕС, сообщил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике‎ Петер Рамзауэр.

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"Российский газ будет играть крайне важную роль в декарбонизации (снижение доли угля при производстве электроэнергии – ред.) Германии при отказе от атомной энергетики. Пока мы не расширили свою инфраструктуру, ключевая роль будет отводиться российскому газу. Со временем она будет становиться все более важной и важной", — сказал Рамзауэр в ходе встречи депутатов РФ и ФРГ.

‎"В этой связи должен озвучить совершено четкое "да" проекту "Северный поток-2". Реализовав этот проект, мы сможем вдвое увеличить количество газа, поставляемое в Германию напрямую — с 55 миллиардов кубометров до 110 миллиардов кубометров. Оно будет соответствовать тому количеству газа, которое ежегодно потребляется в Германии", — отметил он.

"Парламент считает, что тот участок (газопровода — ред.), который будет проложен по дну Балтийского моря, не должен быть подчинен европейским правилам, европейские правила должны распространяться только на систему распределения газа на территории ЕС", — добавил он. Третий энергопакет ЕС запрещает одной и той же компании заниматься добычей, транспортировкой и сбытом газа.

"У проекта есть свои противники, знаем мотивы и причины, которыми они руководствуются, будь то ЕК, ряд стран Восточной Европы и даже США. Но должен сказать, что все эти причины носят политический, а не экономический характер", — уточнил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Ранее правительства Швеции и Дании направили Еврокомиссии запрос правовой оценки проекта. В ответ ЕК заявила, что не видит законных оснований препятствовать реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток-2", хотя он и не нравится ей политически.

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