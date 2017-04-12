Белоруссия подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Белоруссия подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.

"Белоруссия вчера подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. Он уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте", — сказал Некрасов на конференции ИД "Коммерсантъ" "Таможня 2017: актуальные вопросы ВЭД".

В четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявлял, что Минск не исключает подписания Таможенного кодекса ЕАЭС в ближайшее время.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где в декабре был подписан кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко указом одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.