Кремль прокомментировал сообщения о возможной продаже РБК

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможности продажи РБК, заявил, что это частное СМИ, в Кремле не вправе вмешиваться в его судьбу, но хотели бы, чтобы оно продолжило свое развитие как одно из ведущих деловых средств массовой информации.

Ранее газета " Ведомости " со ссылкой на неназванные источники сообщила, что владелец Группы ЕСН Григорий Березкин может купить медиахолдинг РБК у Михаила Прохорова.

"РБК — это частное СМИ, мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться в его судьбу. Мы считаем, что любые переговоры частных собственников на этот счет — это их абсолютно личное дело, и мы не можем в эти личные дела вмешиваться", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, знают ли в Кремле о переговорах по поводу продажи РБК и как относятся к возможности такой сделки.

"Вместе с тем, мы считаем РБК одним из лучших деловых средств массовой информации и деловых холдингов в области массовой информации, это одно из самых динамично развивающихся СМИ, высококлассных. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы это СМИ продолжало свое такое развитие", — добавил он.

Весной 2015 года РБК покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс, а также главный редактор информационного агентства РБК Роман Баданин. Как пояснил генеральный директор РБК Николай Молибог, решение о том, чтобы расстаться с руководством редакции, было принято из-за разницы во взглядах на то, как дальше развивать РБК. Теперь редакцией РБК руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.

Летом 2016 года "Ведомости" писали, что "Онэксим" решила продать свои активы в России, в том числе и РБК. Гендиректор "Онэксим" Дмитрий Разумов тогда заявлял, что группа только ведет различные переговоры о покупке, продаже, либо о привлечении партнеров в отношении тех или иных активов, а решений на этот счет не принималось. В конце лета источники издания, близкие к Прохорову, и руководители двух медиахолдингов сообщили газете, что покупателей на РБК не нашлось и переговоры о продаже приостановлены. Тогда два собеседника газеты сообщили, что Прохоров готов продать РБК за 250 миллионов долларов (включая долг на 200 миллионов).

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами ("Уяр" и "Сковородино"), 50,5% энерготрейдера "Русэнергосбыт", контролирует "Русэнергоресурс" (поставщик электроэнергии для "Транснефти"). Также, как отмечает издание, Березкин давно интересуется медиабизнесом. В 2007 году ЕСН купила у "Профмедиа" контрольный пакет издательского дома "Комсомольская правда". При этом ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Год назад источники сообщали "Ведомостям", что основной акционер ИД – "Балтийская медиа группа" (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом. Также Березкин – совладелец московской версии газеты Metro.

РБК – один из ведущих мультимедийных холдингов России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. Чистая прибыль РБК в 2016 году по РСБУ составила 372,7 миллиона рублей против убытка годом ранее.