Белый дом не комментирует вопрос о санкциях в отношении России из-за Сирии

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Администрация США не комментирует вопрос о санкциях в отношении России из-за Сирии, заявил во вторник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Как вы знаете, мы не говорим о конкретных действиях до тех пор, пока они не готовы", — сказал он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Российская сторона призвала провести тщательное расследование инцидента под Идлибом, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Однако, не дожидаясь расследования и несмотря на отсутствие каких-либо доказательств виновности Дамаска, Вашингтон перешел к действиям против сирийских властей. В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была проведена химическая атака. По данным Пентагона, всего по Шайрату было выпущено 59 ракет "Томагавк".

Губернатор Хомса сообщил, что в результате атаки погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права. США в ответ обвинили РФ в том, что она не смогла обеспечить полное химическое разоружение Сирии. За это и за якобы попустительство Дамаску союзники Вашингтона предложили ввести против Москвы новые санкции. Однако на прошедшей 10-11 апреля встрече глав МИД "большой семерки" эта идея не нашла единогласной поддержки.