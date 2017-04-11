Россия может признать биткоин и другие криптовалюты

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Российские власти могут признать биткоин и другие криптовалюты в 2018 году, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью агентству Блумберг.
28.1%Да, но ее надо жестко контролировать
38.7%Нет, криптовалюту надо запретить
33.2%Я не слежу за темой
"Государство должно знать, кто в каждый момент времени стоит по обе стороны этой финансовой цепочки", — заявил Моисеев, пояснив, что участники сделок также должны иметь информацию о своих контрагентах.
При этом замминистра усомнился в том, что биткоин получит широкое распространение в России.
"Скорее всего, сформируется некий продукт, который займет свою нишу", — отметил Моисеев.
По данным Блумберг, сейчас Центробанк и правительство вырабатывают совместную позицию по цифровым валютам. В феврале зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила, что власти решат этот вопрос к середине 2017 года.
Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, объясняя это тем, что подобные системы могут использоваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма.