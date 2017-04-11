Россия может признать биткоин и другие криптовалюты

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Российские власти могут признать биткоин и другие криптовалюты в 2018 году, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью агентству Блумберг.

По словам чиновника, биткоин может получить статус финансового продукта, после чего на него будут распространяться правила борьбы с незаконными транзакциями.

"Государство должно знать, кто в каждый момент времени стоит по обе стороны этой финансовой цепочки", — заявил Моисеев, пояснив, что участники сделок также должны иметь информацию о своих контрагентах.

При этом замминистра усомнился в том, что биткоин получит широкое распространение в России.

"Скорее всего, сформируется некий продукт, который займет свою нишу", — отметил Моисеев.

По данным Блумберг, сейчас Центробанк и правительство вырабатывают совместную позицию по цифровым валютам. В феврале зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила, что власти решат этот вопрос к середине 2017 года.

Сейчас в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за подобные действия не установлена. Минфин готовил законопроект об уголовной ответственности за использование криптовалют, однако позже было принято решение отказаться от столь жестких мер.

Криптовалюты — это виртуальные деньги, их мировой оборот составляет порядка четырех миллиардов долларов. Российские чиновники не раз выступали против виртуализации валют, объясняя это тем, что подобные системы могут использоваться для отмывания доходов и спонсирования терроризма.