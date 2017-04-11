Кудрин рассказал, что поможет сгладить негатив от санкций

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Россия по мере роста экономики будет все более остро ощущать негативные последствия санкций, а значит, власти должны искать новые инструменты поддержки инвестиций, считает глава фонда ЦСР Алексей Кудрин.

"Мы сегодня находимся в финансовой изоляции — я не могу говорить об изоляции страны, но для наших ведущих институтов, как государственных, так и негосударственных, внешний рынок заимствований закрыт", — сказал Кудрин, выступая на конференции ВШЭ.

Таким образом, санкции, по его словам, являются существенным ограничением для роста экономики РФ. "Сегодня, в период начала роста (экономики – ред.), мы начинаем все больше и больше это ощущать", — отметил он.

Между тем и ЦСР, и Минэкономразвития, и ЦБ в своих прогнозах исходят из того, что санкции против России сохранятся в среднесрочной перспективе. В таких условиях, по словам Кудрина, России необходимо искать новые инструменты поддержки инвестиций.

"Мы обсуждали и с РСПП, и с правительственными чиновниками поиск новых инструментов поддержки инвестиций. Ресурсы на счетах компаний есть. Но нужны дополнительные стимулы для долгосрочных инвестиций, для повышения уверенности в этих инвестициях", — подчеркнул он.