Пустая трата денег. Глава Wintershall раскритиковал работу ГТС Украины

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Европейские потребители заплатили миллиарды евро за транспортировку газа через Украину, но средства пошли не на модернизацию трубопроводов, заявил председатель правления германской нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен в интервью газете "Ведомости".

"Я не знаю, куда пошли эти деньги, но точно не на модернизацию системы газопроводов на Украине", — сказал Мерен, отмечая низкие технические характеристики украинской системы газоснабжения.

"Я думаю, что в Евросоюзе некоторые люди не понимают, как изменился газовый рынок за последние пять лет. Я не вижу, что в Европе есть недостаток газа – я вижу сверхпредложение. Я вижу, что цены на энергоносители существенно снижаются. По всей видимости, газа в мировой системе более чем достаточно. Если тебе не нравится один газ – пойди и купи другой. И ты его можешь получить по другой цене. И поэтому я никогда не пойму аргумента "быть в зависимости"", — подчеркнул он.

Председатель правления Wintershall добавил, что надо создать больше возможностей получать газ, поэтому не стоит обсуждать зависимость от того или иного источника газа или производителя, надо говорить о возможности улучшения инфраструктуры.

По мнению Мерена, с отказом от строительства "Южного потока" ЕС потерял в обеспечении безопасности поставок газа в Европу. "Кто потерял – так это точно безопасность поставок газа в Европу. Она больше всего проиграла. И такие страны, как Болгария, Румыния. Они потеряли повышенную энергобезопасность, а также доходы от транспортировки газа, не создали рабочие места для строительства и эксплуатации газопровода", — сообщил Мерен.

Wintershall реализует в России несколько проектов, в том числе — касающийся разработки четвертого и пятого участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, реализуемый с "Газпромом". Компании принадлежит в нем 25,01%.