Пустая трата денег. Глава Wintershall раскритиковал работу ГТС Украины

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Европейские потребители заплатили миллиарды евро за транспортировку газа через Украину, но средства пошли не на модернизацию трубопроводов, заявил председатель правления германской нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен в интервью газете "Ведомости".
"Я думаю, что в Евросоюзе некоторые люди не понимают, как изменился газовый рынок за последние пять лет. Я не вижу, что в Европе есть недостаток газа – я вижу сверхпредложение. Я вижу, что цены на энергоносители существенно снижаются. По всей видимости, газа в мировой системе более чем достаточно. Если тебе не нравится один газ – пойди и купи другой. И ты его можешь получить по другой цене. И поэтому я никогда не пойму аргумента "быть в зависимости"", — подчеркнул он.
Председатель правления Wintershall добавил, что надо создать больше возможностей получать газ, поэтому не стоит обсуждать зависимость от того или иного источника газа или производителя, надо говорить о возможности улучшения инфраструктуры.
Wintershall реализует в России несколько проектов, в том числе — касающийся разработки четвертого и пятого участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, реализуемый с "Газпромом". Компании принадлежит в нем 25,01%.