СМИ: Титов предложил способ защиты бизнеса от уголовного преследования

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает возбуждать уголовные дела против бизнесменов только с согласия прокуратуры, сообщает во вторник газета "Ведомости", которая ознакомилась с проектом его ежегодного доклада.

Документ предлагается вынести на общественное обсуждение в конце апреля и представить президенту в конце мая.

Как полагает Титов, уголовный и уголовно-процессуальный закон надо менять, так как "уголовное преследование бизнеса остается средством коррупционного давления на предпринимателей и разрешения хозяйственных споров".

"Уголовные дела против бизнесменов должны возбуждаться только с согласия прокурора, он должен иметь право отменять решение о возбуждении дела и давать согласие на арест подозреваемого, говорится в проекте доклада. Одобрение прокурора следователи должны получать в случае проведения доследственных проверок, выемок и досмотров по экономическим делам и возобновления ранее приостановленных дел", — говорится в публикации.

Бизнес-омбудсмен также предлагает в докладе создать отдельный правоохранительный орган, который бы занимался расследованием всех экономических преступлений, по аналогии с Guardia di Finanza в Италии.