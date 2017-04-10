Источник: российские авиакомпании могут приостановить чартеры в Турцию

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию, рассказал РИА Новости источник в отрасли.
Причиной таких мер называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране".
В то же время начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева заявила РИА Новости, что ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет.
"Мы может предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности", — добавила она.
Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором он извинился за сбитый самолет. После этого российские власти отменили запрет на полеты, а первый чартер в Турцию вылетел 2 сентября.