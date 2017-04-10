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Экономика

Источник: российские авиакомпании могут приостановить чартеры в Турцию

18:2910.04.2017
(обновлено: 18:54 10.04.2017)
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Чартерный рейс в Турцию. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию, рассказал РИА Новости источник в отрасли.

Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Число туристов в Турции в 2016 году сократилось более чем на 30%

Причиной таких мер называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране".

В то же время начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева заявила РИА Новости, что ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет. 

"Мы может предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности", — добавила она.

Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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АТОР сообщил о критическом финансовом состоянии отелей в Стамбуле
Чартерные авиаперевозки между странами прерывались на девять месяцев после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Падение турпотока из России в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%.

Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором он извинился за сбитый самолет. После этого российские власти отменили запрет на полеты, а первый чартер в Турцию вылетел 2 сентября.

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Экономика
Комментарии
47 пользователей оставили 61 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Bob Marley
да не внутриполитический обстановкой в Турции, а то что они поддержали подлый удар эсэшай по Сирии. Я не раз уже подчеркивал в комментариях, что турки крайне ненадежны, но руководство же наше сразу готова со всеми договариваться. А жизнь снова опыта не добавила...
18:38
10.04.2017
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tehnoled
Нечего сюсюкатся с турками, им нужна Россия они лицом к ней, американцы разбомбили аэродром они сразу подержали их зная о том что там были российские военные. Вообще я не россиянин но думаю что если народ России подержит своё правительство не только на словах но и на деле в виде бойкота на поездки и товары из Турции это будет круто. Пускай подумают прежде чем гавкать на кого не надо.
18:38
10.04.2017
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