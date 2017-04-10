Россия запретила поставки птицы из ряда районов Швеции, Венгрии и Болгарии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Россельхознадзор запретил поставки птицы и яйца из некоторых районов Швеции, Венгрии и Болгарии из-за гриппа птиц, сообщается в материалах ведомства.

С 10 апреля запрет вводится на поставки птицы с территории Сёдерманланд Швеции, из областей Болгарии под названием Враца, Пазарджик, Монтата, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Добрич, Варна. Кроме того, запрет на поставки введен из венгерских территорий Шомодь, Бекеш, Веспрем и Дьер-Мошон-Шопрон.

Вместе с этим с указанных территорий вводятся временные ограничения на транзит по территории РФ живой птицы.

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Польши, Ирана, Германии, Италии и Греции. Позднее ограничения были введены на поставки из ряда регионов Чехии и Словакии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.