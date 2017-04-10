Эксперт оценил размеры выплат клиентам лишившегося лицензии Росэнергобанка

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Страховые выплаты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) клиентам московского Росэнергобанка могут составить около 33 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банк России с 10 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка. По данным ЦБ, Росэнергобанк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами и недостоверно отражал в отчетности сведения о неудовлетворенных требованиях кредиторов.

"Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей составила на 1 марта 36,7 миллиарда рублей. Выплаты АСВ могут составить около 33 миллиардов рублей", — прогнозирует Осадчий.

Председатель совета директоров банка Илья Морозовский владеет 8,0349% акций банка через ООО "Русинвест". Банк с конца марта не проводил платежи и не возвращал вклады. Банк испытывал дефицит ликвидности — на 1 марта норматив текущей ликвидности Н3 составил 61,13% — лишь немного выше порога 50%. Убыток банка за 2016 год составил 696,5 миллиона рублей.

Эксперт не исключил наличия забалансовых вкладов в банке. "В этом случае выплаты АСВ могут вырасти", — отметил Осадчий.

Росэнергобанк является участником системы страхования вкладов. По данным РИА Рейтинг, Росэнергобанк занимал на 1 марта 88-е место в российской банковской системе с активами в размере 58,7 миллиарда рублей, по данным ЦБ — 92-е место.