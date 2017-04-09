В Белоруссии заявили, что Москва выделит Минску кредит до $1 миллиарда

МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Россия выделит Минску кредит на сумму до одного миллиарда долларов, заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Даже было сделано поручение еще дополнительно около миллиарда долларов кредитов тоже на хороших условиях выделить", — сказал Семашко в интервью телеканалу ОНТ, показанном вечером в воскресенье.

Он также рассказал, что в Белоруссию поступят 3-й и 4-й транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый.

Белоруссия должна была получить очередной транш кредита еще осенью, рассмотрение этого вопроса было отложено, однако на встрече президентов Белоруссии и России 3 апреля, как было заявлено в эфире телеканала, Минск заручился поддержкой Москвы в этом вопросе.

Также в сюжете было отмечено, что долг Белоруссии за газ за 2016 год в сумме более 700 миллионов долларов возвратить "будет проще, тем более что Россия рефинансирует межгосударственные кредиты, выданные Белоруссии по линии Евразийского экономического союза: либо будут снижены процентные ставки, либо увеличен срок возврата кредита".

Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов. По его словам, "идет процесс формализации достигнутых договоренностей".

Как пояснял Матюшевский, на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 3 апреля достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Минска. Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые сформировались в рамках двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался сторонами еще в прошлом году, сейчас они вернулись к нему и нашли возможным принципиальное разрешение, пояснял он.