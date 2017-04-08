Грузия запустила гидроэлектростанцию на реке Терек близ границы с Россией

ТБИЛИСИ, 8 апр — РИА Новости. Грузия в субботу запустила Дарьяльскую ГЭС, расположенную в ущелье близ грузино-российской границы, передает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на сайт правительства страны.

Гидроэлектростанция расположена на реке Терек в Дарьяльском ущелье Казбегского района. Мощность новой гидроэлектростанции составляет 108 мегаватт, а ежегодная выработка — 510 миллионов кВт/ч. В церемонии запуска ГЭС приняли участие премьер Грузии Георгий Квирикашвили и члены кабинета министров.

"Это является самой мощной и отличной от всех по своей конструкции станцией, которая уже заложила основу для строительства других электростанций в Грузии, так как сегодня по этой модели строится не одна электростанция. Мы все хорошо знаем, насколько актуальны сегодня энергобезопасность и энергополитика и насколько острыми являются эти темы для всего мира, тем более, когда в сегодняшнем мире энергонезависимость и энергобезопасность являются важнейшим фактором также с экономической и политической точки зрения", — сказал Квирикашвили.

Протяженность самого длинного тоннеля ГЭС 5,5 километра, а остальных — 500 метров, 150 метров и два 300-метровых. Благодаря ГЭС ежегодно местный бюджет будет пополняться на 2,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Кроме того, ежегодный импорт электроэнергии сократится на 200 миллионов кВт/ч. На строительстве гидроэлектростанции были трудоустроены 420 человек, после начала эксплуатации на ней будут работать 70 человек, преимущественно местные жители.

В строительство Дарьяльской ГЭС инвестировали грузинские и американские компании при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Общая сумма инвестиций составила 123 миллиона долларов. К проекту был подключен и Фонд развития энергетики Грузии, чье долевое участие составляет 23%. "Работа этой ГЭС сыграет очень важную роль в развитии экономики нашей страны. С инженерной точки зрения это является самым сложным сооружением, которое построили в независимой Грузии. Тут построены пять очень сложных с инженерной точки зрения тоннелей… Это является результатом больших усилий, и я хочу поблагодарить за это строителей", — отметил глава грузинского правительства.

Проект строительства Дарьяльской ГЭС также предполагает посадку леса в Казбегском районе на площади в 200 гектаров. Процесс, который завершится к 2021 году, осуществляется при поддержке правительства Австрии.

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