Банк Англии призвал финкомпании подготовиться к различным сценариям Brexit

ЛОНДОН, 8 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Банк Англии призвал участников британского финансового рынка, ведущих бизнес в ЕС, подготовиться к различным сценариям выхода Британии из ЕС (Brexit), с соответствующим посланием в пятницу обратился глава британского банковского регулятора Марк Карни.
Управление по пруденциальному регулированию (PRA) Банка Англии разослало письма британским финансовым компаниям и банкам, призвав их готовить запасные планы действий.
Регулятор дал участникам рынка на подготовку плана три месяца — до 14 июля. Финансистам необходимо будет просчитать свои действия в случае, если торговая сделка с ЕС и условия переходного периода не будут достигнуты к моменту выхода Соединенного Королевства из европейского блока.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце марта официально уведомила Брюссель о выходе Британии из ЕС. Переговоры с ЕС продлятся два года, Британия должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.