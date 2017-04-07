Кемеровская область, СУЭК и СГК направят более 140 млн руб на соцпрограммы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания направит в этом году более 116 миллионов рублей на реализацию совместных с властями Кемеровской области социально значимых проектов — это предусматривает подписанное между СУЭК и администрацией региона соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год.
Кроме того, согласно документу, Сибирская генерирующая компания (СГК) выделит на эти же цели почти 25 миллионов рублей.
"Среди совместных проектов СУЭК, СГК и администрации Кемеровской области такие важные для Кузбасса как День шахтера, организация оздоровительно-экскурсионных поездок для школьников и студентов Кузбасса, проект "Трудовые отряды СУЭК", программа реабилитации детей с ограниченными возможностями "Лыжи мечты", проведение олимпиады юных геологов, поддержка социального предпринимательства, поддержка проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта", — говорится в пресс-релизе СУЭК.
По словам генерального директора СУЭК Владимира Рашевского, в компании твердо уверены в том, что социальная ответственность — это необходимая, рациональная часть бизнес-стратегии.
Он также сообщил, что СУЭК будет наращивать инвестиции в развитие компании.
"В планах — строительство новых предприятий, обогатительных мощностей, повышение производительности труда. Приоритетом по-прежнему останется обеспечение безопасных условий труда. При этом в Год экологии особое внимание будет уделено повышению экологической эффективности предприятий", — заявил Рашевский.
В свою очередь губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отметил успехи СУЭК в области повышения производительность труда.
"Огромное внимание уделяет СУЭК требованиям по обеспечению промышленной безопасности. При этом все делается творчески, чтобы эти требования не прошли мимо сознания работников. Очень многое делается в компании по линии импортозамещения — сегодня выпускается продукция для всей угольной промышленности России", — сказал Тулеев, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.