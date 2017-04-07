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Экономика

Кемеровская область, СУЭК и СГК направят более 140 млн руб на соцпрограммы

15:5007.04.2017
(обновлено: 15:53 07.04.2017)
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Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания направит в этом году более 116 миллионов рублей на реализацию совместных с властями Кемеровской области социально значимых проектов — это предусматривает подписанное между СУЭК и администрацией региона соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017 год.

Кроме того, согласно документу, Сибирская генерирующая компания (СГК) выделит на эти же цели почти 25 миллионов рублей.

"Среди совместных проектов СУЭК, СГК и администрации Кемеровской области такие важные для Кузбасса как День шахтера, организация оздоровительно-экскурсионных поездок для школьников и студентов Кузбасса, проект "Трудовые отряды СУЭК", программа реабилитации детей с ограниченными возможностями "Лыжи мечты", проведение олимпиады юных геологов, поддержка социального предпринимательства, поддержка проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта", — говорится в пресс-релизе СУЭК.

По словам генерального директора СУЭК Владимира Рашевского, в компании твердо уверены в том, что социальная ответственность — это необходимая, рациональная часть бизнес-стратегии.

Терминал Дальтрансуголь Сибирской угольной энергетической компании в порту Ванино в Хабаровском крае. Архивное фото
© Фото: предоставлено пресс-службой СУЭК
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Он также сообщил, что СУЭК будет наращивать инвестиции в развитие компании.

"В планах — строительство новых предприятий, обогатительных мощностей, повышение производительности труда. Приоритетом по-прежнему останется обеспечение безопасных условий труда. При этом в Год экологии особое внимание будет уделено повышению экологической эффективности предприятий", — заявил Рашевский.

В свою очередь губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отметил успехи СУЭК в области повышения производительность труда.

"Огромное внимание уделяет СУЭК требованиям по обеспечению промышленной безопасности. При этом все делается творчески, чтобы эти требования не прошли мимо сознания работников. Очень многое делается в компании по линии импортозамещения — сегодня выпускается продукция для всей угольной промышленности России", — сказал Тулеев, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.

Презентация социальных проектов компаниями, вошедшими в число призеров Всероссийского конкурса Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2016
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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В пресс-службе напомнили, что СУЭК и СГК, основателем и основным акционером которых является Андрей Мельниченко, — признанные лидеры корпоративной ответственности и благотворительности в России. Так, СУЭК ежегодно реализует порядка 150 социально значимых проектов, направленных, в первую очередь, на повышение качества жизни в регионах присутствия компании. В прошлом году компания стала победителем в различных номинациях в самых авторитетных российских конкурсах и премиях, в т.ч. конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", Ежегодном всероссийском исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", Всероссийском конкурсе молодежных разработок и образовательных инициатив в области энергетики, премии "Импульс добра", премии "Основа роста", проекта "Будущее территории — Будущее СУЭК", заняла призовое место в рейтинге "Лидеры корпоративной благотворительности".

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