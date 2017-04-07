Медведев: не будем разочаровывать партнеров с Запада и сохраним продэмбарго

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия сохраняет ограничения по ввозу импортной продукции и пока не планирует отменять продэмбарго, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Россия также вполне успешно развивает отношения со странами Евразийского экономического союза, напомнил премьер. "Этот огромный рынок, где мы можем присвистывать. Где-то, так сказать, и их продукты, и продовольствие на нашем рынке появляется, так что наш общий рынок мы, конечно, будем развивать", — отметил он.
Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.