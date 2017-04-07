Глава "Новатэк": производителям оборудования для Арктики нужна господдержка

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. "Новатэк" выступает за принятие госпрограммы поддержки предприятий, которые занимаются производством оборудования для проектов добычи углеводородов в Арктике; существующая поддержка в рамках ТОР недостаточна, т.к. такие предприятия существуют по всей России, заявил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Предлагаем подумать о системных и долгосрочных мерах поддержки российских предприятий, где будет разрабатываться и производиться оборудование для этих проектов. Считаем необходимым принять государственную программу поддержки таких производителей. Сегодня льготы уже предоставляются в рамках территорий опережающего развития, но предприятия, имеющие необходимые компетенции, расположены по всей России", — сказал Михельсон, выступая на итоговой коллегии Минэнерго РФ.

"Новатэк" реализует проект по созданию на западном берегу Кольского залива центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Михельсон ранее сообщал, что "Новатэк" рассматривает концепцию по созданию производственных мощностей в Мурманской области для будущих проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) совместно с норвежской Kvaerner.

"Развитие Арктики и полярных регионов — наша стратегическая задача. Связанная с ней работа может стать основой для технологического рывка целого ряда отраслей российской промышленности. Мы видим, что многие российские заводы могут быть задействованы в этой работе. Локализация технологий производства оборудования — важнейшая задача для снижения стоимости проектов", — добавил глава "Новатэка".