Глава "Новатэк": производителям оборудования для Арктики нужна господдержка

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. "Новатэк" выступает за принятие госпрограммы поддержки предприятий, которые занимаются производством оборудования для проектов добычи углеводородов в Арктике; существующая поддержка в рамках ТОР недостаточна, т.к. такие предприятия существуют по всей России, заявил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Предлагаем подумать о системных и долгосрочных мерах поддержки российских предприятий, где будет разрабатываться и производиться оборудование для этих проектов. Считаем необходимым принять государственную программу поддержки таких производителей. Сегодня льготы уже предоставляются в рамках территорий опережающего развития, но предприятия, имеющие необходимые компетенции, расположены по всей России", — сказал Михельсон, выступая на итоговой коллегии Минэнерго РФ.
"Развитие Арктики и полярных регионов — наша стратегическая задача. Связанная с ней работа может стать основой для технологического рывка целого ряда отраслей российской промышленности. Мы видим, что многие российские заводы могут быть задействованы в этой работе. Локализация технологий производства оборудования — важнейшая задача для снижения стоимости проектов", — добавил глава "Новатэка".