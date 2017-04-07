"Платон" сэкономит для бюджета шесть млрд рублей при утилизации мусора

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Казани прошла демонстрация в реальном времени пилотного проекта системы контроля за перемещением твердых коммунальных отходов с использованием госсистемы "Платон" на базе ГЛОНАСС.

Предполагается, что совмещение двух уже существующих систем эффективнее создания отдельной системы контроля за перемещением мусора — это позволит сэкономить для федерального бюджета более шести миллиардов рублей.

Первые итоги работы проекта показали, что объединение двух госсистем в рамках проекта улучшает экологию региона, поскольку позволяет полноценно контролировать легальность размещения отходов и получать оперативную информацию по стихийным свалкам и нелегальным перевозчикам. Россияне уже могут сообщить о незаконных свалках через специальное мобильное приложение.

Планируется, что к 2020 году Казань станет полностью безотходной с точки зрения утилизации мусора, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин. По его словам, если система в Татарстане покажет свою эффективность, она будет внедрена по всей стране.

Гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов подчеркнул, что большинство мусоровозов оборудованы бесплатными бортовыми устройствами "Платона" на базе "ГЛОНАСС", что обеспечивает полный контроль за маршрутами их передвижения.

"Помимо этого, данная система фиксирует работу погрузочно-разгрузного оборудования, которое исключает выгрузку отходов в неположенных местах. Полигоны коммунальных отходов оснащены новейшим комплексом автоматизации — видеокамерами и датчиками взвешивания при въезде и выезде машин", — отметил Шипелов.

В совокупности вся система позволяет эффективно контролировать легальность размещения отходов в режиме "онлайн", добавил генеральный директор "РТ-Инвест".

"Сегодня в Казани стоимость утилизации одной тонны отходов составляет 293 рубля, а, например, в Нижнем Новгороде 630 рублей. Во многом это заслуга этой системы", — отметил заместитель руководителя Исполкома по вопросам ЖКХ в Казани Искандер Гиниятуллин.

Использование системы обеспечило своевременность и полноту вывоза отходов до 97 процентов, добавил Гиниятуллин.