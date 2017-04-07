Рубль потерял 1% к доллару и евро на росте геополитических рисков

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Рубль в начале торгов пятницы, несмотря на рост нефтяных цен, потерял 1% к доллару и евро на росте геополитических рисков.

Ракетные удары США по Сирии обусловили эти два противоречивых фактора для динамики курса российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск пятницы рос на 0,55 рубля — до 56,94 рубля, курс евро — на 0,6 рубля, до 60,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефть с утра торгуется на уровне 55,6 доллара за баррель по марке Brent.