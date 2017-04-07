Нефть дорожает на фоне запуска ракет США по военной базе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости/Прайм. Цена на нефть марки Brent в пятницу впервые с 7 марта превысила 56 долларов за баррель на фоне запуска ракет США по военной базе в Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,53% — до 55,73 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов стоимость впервые с 7 марта превысила 56 долларов за баррель, достигнув 56,08 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,72% — до 52,58 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 52,94 доллара за баррель впервые с 8 марта.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры, а также администрация США возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.