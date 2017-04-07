Wintershall: более выгодной альтернативы российскому газу для Европы нет

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председатель правления немецкой нефтегазовой Wintershall Марио Мерен заявил, что более выгодной альтернативы российскому газу для Европы не существует.

"У Европы, безусловно, есть необходимость в дополнительном импорте газа. В конце концов, добыча в Северном море снижается. Европейцы должны быть открыты всем источникам, которые можно использовать. Это газ, который поступает по трубопроводу из России, Норвегии и даже из Северной Африки, а также трансокеанский сжиженный газ", — заявил Мерен в интервью немецкому изданию Handelsblatt

"Тогда рынок будет волен решать, какой газ в конце концов купить. Но я убежден, что нет более выгодной альтернативы, чем российский газ. Природный газ из России сможет противостоять любой конкуренции", — добавил он.

Wintershall в настоящий момент реализует в России несколько проектов, в том числе — касающийся разработки четвертого и пятого участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения, реализуемый с "Газпромом". Компании принадлежит в нем 25,01%. "Газпром" оценивает совокупные производственные мощности этих блоков в 13,9 миллиарда кубометров природного газа и 3,8 миллиона тонн газового конденсата.