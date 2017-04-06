МЭР прогнозирует рост экономики, несмотря на цены на нефть и курс рубля

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Российская экономика входит в фазу активного роста "на позитивной ноте": зависимость экономики РФ от цен на нефть снизилась, рост ВВП в 2017 году в базовом варианте прогноза составит 2% при среднегодовой цене на нефть в 45,6 доллара за баррель, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, представляя новый прогноз министерства.

При этом власти ожидают, что рубль в скором времени значительно ослабнет и концу года курс будет уже 68 рублей за доллар, нефть подешевеет до 40 долларов за баррель, а инфляция замедлится до 3,8%.

"Колебания цен на нефть будут в меньшей степени влиять на основные экономические показатели", — сказал министр. Поэтому основное различие между базовым и целевым сценарием развития экономики РФ заключается не в уровне цен на нефть, а в том, что в них рассматривается разная успешность реализации тех структурных реформ, над которыми правительство в настоящее время работает.

"У меня практически нет сомнений, что мы будем ближе к целевому сценарию, чем к базовому. Именно над этим мы сейчас и работаем, именно для этого и готовится план-2025", — сказал Орешкин.

Предпосылки

В обновленном базовом прогнозе Минэкономразвития ожидает, что рост российской экономики в 2017 году достигнет 2% против предполагавшихся 0,6%. При этом ожидания по динамике роста ВВП в 2018-2019 годах ухудшены до 1,5% в год, такой же слабый рост ожидается и в 2020 году.

Предыдущий прогноз МЭР предусматривал увеличение ВВП на 1,7% в 2018 году и на 2,1% в 2019 году, а сам глава Минэкономразвития ранее говорил, что рост российской экономики можно разогнать до темпов не ниже мировых – то есть выше 3% в год.

По целевому сценарию рост ВВП в 2017 году составит 2%, в 2018 году — 1,7%. В 2019 году целевой сценарий предполагает рост ВВП на 2,5%, в 2020 году — 3,1%. При этом, по словам Орешкина, рост мировой экономики в 2019-2020 годах ожидается около 3%. Таким образом, Минэкономразвития в данном варианте прогноза выполняет задачу, поставленную президентом, по ускорению темпов роста российской экономики до уровней не ниже мировых.

Оба сценария, как и в прошлый раз, рассчитаны исходя из одного уровня прогнозной среднегодовой цены нефти, однако в новом прогнозе он повышен до 45,6 доллара за баррель с предыдущих 40 долларов. На следующие три года министерство прогнозирует цену нефти в соответственно 40,8, 41,6 и 42,4 доллара за баррель.

При этом Минэкономразвития исходит из того, что венские соглашения нефтедобывающих стран не будут продлены после 1 июля текущего года. "Это не означает, что будет именно такой сценарий развития событий, но мы берем его за основу", — пояснил Орешкин журналистам.

Валютные курсы

Кроме того, по его словам, МЭР исходит из того, что в 2017-2020 годах санкции против РФ будут сохраняться. Другие предпосылки прогноза — это сохранение политики инфляционного таргетирования ЦБ в 4%, внедрение бюджетного правила, которое ограничивает расходование нефтегазовых поступлений в бюджет при цене нефти выше 40 долларов за баррель, индексация основных тарифов исходя из инфляции, замедление оттока капитала с 8-10 миллиардов долларов в этом и следующем году до 6 миллиардов в 2019-2020 году.

Среднегодовой курс доллара в обновленном базовом прогнозе был понижен в 2017 году до 64,4 рубля за доллар с ранее ожидавшихся 67,5 рубля, но в последующие годы министерство с завидным упорством продолжает ожидать ослабления национальной валюты – даже более существенного, чем прогнозировалось ранее.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>

Согласно представленному документу, средний курс доллара в будущем году составит 69,8 рубля за доллар (ранее — 68,7 рубля), в 2019 году — 71,2 рубля за доллар (против 71,1 рубля). В 2020 году средний курс доллара, по прогнозу МЭР, может составить 72,7 рубля.

Орешкин даже посоветовал гражданам и компаниям воспользоваться сложившейся благоприятной ситуацией.

"Мы считаем текущий момент для компаний-импортеров и для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты", — сказал министр. Уже в ближайшее время, по его словам, при сохранении текущих цен на нефть, курс доллара может вырасти до 63-64 рублей, а на конец года достигнет 68 рублей.

"Рисков резкого падения именно курса нет, потому что платежный баланс РФ находится в очень хорошем состоянии. Что мы ожидаем? При сохранении цен на нефть около текущего уровня мы ожидаем снижение курса (рубля — ред.) до отметки 63-64 рубля за доллар. Если цены на нефть пойдут к уровню, заложенному в базовом сценарии — около 40 долларов за баррель, то мы выйдем как раз на те показатели, которые есть в прогнозе — это 68 рублей за доллар к концу этого года", — заявил он.

Инфляция

Базовый прогноз по инфляции в России на 2017 год министерство улучшило до 3,8% с ранее ожидавшихся 4%. Таргета в 4%, по словам министра, инфляция достигнет уже в мае. При этом в 2018-2019 годах ведомство также по-прежнему ждет роста цен на 4% в год. МЭР предполагает, что и по итогам 2020 года инфляция составит 4%.

"В случае, если предположить сохранение текущего курса рубля на уровне 56-57 рублей за доллар, то к концу этого года можно ожидать инфляцию на уровне 2,9%. Но это мы считаем неисполнимым, потому что при сохранении этой траектории такая ситуация будет учитываться Банком России при принятии решения по ключевой ставке", — добавил Орешкин.

Он пояснил, что Минэкономразвития ожидает более агрессивного снижения ставки Банка России в случае сохранения курса рубля на текущем уровне. "Что касается динамики ставок ЦБ, то мы ожидаем снижения. Фактическая траектория будет зависеть от фактической динамики инфляции и динамики инфляционных ожиданий… Важно отметить тот факт, что если курс будет сохраняться на текущем уровнем, она будет гораздо более агрессивная в этом сценарии", — сказал министр.

По данным Росстата, инфляция в РФ в марте в годовом выражении замедлилась до 4,3% с февральских 4,6%. Минэкономразвития не видит риска дефляции в РФ в 2017 году, но в средне- и долгосрочной перспективе этого исключать нельзя, предупреждает глава Минэкономразвития.

Инвестиции

Прогноз по инвестициям на 2017 год в базовом сценарии улучшен до роста на 2% со снижения на 0,5%, ожидавшегося ранее. Прогноз на 2018 год был улучшен до роста на 2,2% с 0,9% ранее, в 2019 году ожидается рост на 2% (против 1,6% ранее). В 2020 году министерство ожидает рост инвестиций на 2,1%.

Именно параметр притока инвестиций в экономику является одним из ключевых отличий базового и целевого прогнозов. Если по 2017 году Минэкономразвития прогнозирует в обоих сценариях этот показатель общий – рост на 2%, то в следующие три года в целевом варианте прогноза прирост инвестиций составит 3,9%, 6,8% и 9,8%. В базовом же варианте прогноз роста инвестиций на 2018 год составляет 2,2%, на 2019 год — 2%, 2020 год — 2,1%.

Базовый прогноз по оттоку капитала из РФ снижен до 8-10 миллиардов долларов в 2017-2018 годах, а в 2019 году он снизится примерно до 6 миллиардов долларов и ожидается около этого уровня в 2020 году.

Ранее Минэкономразвития официально прогнозировало отток капитала из РФ на уровне 20 миллиардов долларов в 2017 году и по 25 миллиардов долларов в год в 2018 и 2019 годах.

Реальный сектор

В базовом прогнозе также улучшены показатели розничной торговли: в текущем году министерство ждет роста товарооборота розницы на 1,9%, в 2018 году — на 2,6%, в 2019 году — на 2,5%. Ранее МЭР ожидало роста продаж в ритейле в текущем году на 0,6%, в следующем году — на 1,1% и в 2019 году — на 1,8%. По словам Орешкина, в 2020 году оборот розницы может вырасти на 2,4%.

Рост промышленного производства в РФ, согласно обновленному базовому прогнозу на 2017 год, ускорится с прогнозируемых ранее 1,1% до 2%. Кроме этого, ведомство улучшило базовый прогноз промпроизводства в России на 2018 год с 1,7% до 2,1%, прогноз на 2019 год остался на прежнем уровне — рост на 2,1%, а в 2020 году Минэкономразвития прогнозирует рост данного показателя на 2%.

Безработица в РФ, согласно новому прогнозу, будет плавно снижаться в течение всего периода — с 5,2% в 2017 году до 5% в 2018 году и 4,9% в 2019 и в 2020 годах. В предыдущем макропрогнозе, опубликованном в конце ноября, Минэкономразвития ожидало безработицу в 2017 году на уровне 5,9%, в 2018 году — 5,8%, в 2019 году — 5,7%.

Министерство также улучшило базовый прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения на 2017 год до 1% с 0,2% ранее. Рост показателя в 2018 году составит 1,5%, тогда как ранее он ожидался на уровне 0,5%, в 2019 году — 1,2% (0,8% ранее). В 2020 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 1,1%, ожидают в МЭР.

Рост зарплат также ожидается на более высоком, чем ранее, уровне: в 2017 году он составит 1,3% (0,4% ранее), в 2018 ускорится до 2,7% (против 2% ранее), а в 2019 году составит 1,3% (1,6% в предыдущем прогнозе). В 2020 году рост заработных плат ожидается на уровне 1,3%.

В целевом сценарии реальные располагаемые доходы в 2017 году вырастут на 1%, в 2018-2020 годах рост будет варьироваться в пределах от 1,9% до 2,5%. Реальная заработная плата вырастет по целевому сценарию в этом году на 1,3%. Розница в целевом сценарии в текущем году вырастет на 1,9%, в 2018 году — на 2,9%, в 2019 и 2020 годах — на 3% и 3,3% соответственно.

Бюджет

Дефицит бюджета РФ, по оценке Минэкономразвития, в текущем году, если реализуются условия базового сценария, не превысит 2% ВВП, а при сохранении текущих цен нефти – то есть около 54 долларов за баррель — он будет ближе к 1,5% ВВП (в законе о бюджете на 2017 год дефицит заложен на уровне 3,2%ВВП).

"Больших изменений в базовом сценарии по показателям бюджета мы не ожидаем. Главная история 2017 года — это возможный объем дополнительных ненефтегазовых доходов в 300 миллиардов рублей, из которых порядка 200 миллиардов рублей будут свободны для дополнительных бюджетных трат", — пояснил Орешкин.

"Но эти цифры существуют только в сценарии выплаты дивидендов компаниями с госучастием на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Работа по дивидендам будет еще продолжаться, финальная точка пока не поставлена", — уточнил министр.

Поправки в бюджет на текущий год, а также проектировки на следующую трехлетку Минфин начнет готовить после того, как правительство одобрит представленный Минэкономразвития прогноз.