Новое производство минудобрения обеспечит потребность нижегородского АПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Открывшееся производство сульфата аммония на ООО "ММА" в Дзержинске обеспечит потребности нижегородских аграриев в этом удобрении, сообщили в четверг в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

"Мощности производства сульфата аммония на ООО "ММА" в Дзержинске достаточно для удовлетворения потребностей аграриев области в этом виде удобрений", — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в области это "первое собственное производство минеральных удобрений".

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что цена на удобрения стремительно растет и создание его производства в регионе позволит снизить издержки аграриев за счет экономии на транспортировке. Кроме того, это позволит сдержать аппетиты недобросовестных поставщиков из других регионов, добавил он.

По данным министерства, сульфат аммония, который производится в Дзержинске, на 20-30% дешевле, чем у других поставщиков. Мощность производства сульфата аммония – 500 тонн ежемесячно. Региональные аграрии уже начали закупать это удобрение. В ведомстве отмечают, что "производство сульфата аммония – только первый шаг в решении поставленной губернатором задачи по обеспечению хозяйств области минеральными удобрениями нижегородского производства", и работа в этом направлении будет продолжена.

"Нижегородская область находится в зоне рискового земледелия, у нас урожайность зависит от количества внесенных удобрений. Региону необходимо нарастить производство зерна. Сегодня мы полностью обеспечиваем себя и продовольственным, и фуражным зерном, но это только себя. И президент Владимир Путин, и правительство РФ ставят задачу сделать Россию одним из ведущих экспортеров зерна", — сказал губернатор.

В 2017 году в области планируется произвести 1,5 миллиона тонн зерна. Предполагается, что уже после 23 апреля начнутся первые полевые работы.

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