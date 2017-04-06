Орешкин считает, что сейчас очень выгодно покупать валюту

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ считает текущий момент очень выгодным для покупки валюты населением, рассказал глава министерства Максим Орешкин на пресс-конференции в четверг.

Минэкономразвития в четверг представило обновленный макроэкономический прогноз на 2017 год и на период до 2020 года. Прогноз по среднему курсу доллара на 2017 год понижен до 64,4 рубля с 67,5 рубля. МЭР ожидает при сохранении текущих цен на нефть роста курса доллара в ближайшее время до 63-64 рубля. Между тем, курс доллара на конец 2017 года прогнозируется на уровне в 68 рублей.

Кроме того, базовый прогноз ведомства по среднему курсу доллара на 2018 год повышен до 69,8 рубля, в 2019 году — до 71,2 рубля, в 2020 году ожидается 72,7 рубля.

"Мы считаем текущий момент для компаний-импортеров и для населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгодным периодом для покупки иностранной валюты", — сказал Орешкин.

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