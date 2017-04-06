Минэкономразвития спрогнозировало доллар по 68 рублей к концу года

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития снизило прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2017 году до 64,4 рубля с ранее ожидавшихся 67,5 рублей, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

При этом если нынешние цены на нефть сохранятся, то в ближайшее время МЭР ожидает роста доллара до 63-64 рубля, а к концу года прогнозируется повышение до 68 рублей.

По мнению министра, сейчас очень выгодный период для покупки валюты — как для компаний-инвесторов, так и для населения.

Кроме того, МЭР повысило базовый курс на 2018 год — до 69,8 рубля (ранее — 68,7 рубля), а в 2019 году ожидается 71,2 рубля за доллар (против 71,1 рубля). В 2020 году средний курс доллара, по прогнозу МЭР, может составить 72,7 рубля.

На сегодняшних торгах рубль практически не отреагировал на этот прогноз — сразу после публикации основные валюты прибавили до пяти копеек, но затем опять пошли вниз на фоне дорожающей нефти.

На 18.52 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на восемь копеек — до 56,31 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 59,95 рубля.

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