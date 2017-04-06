Nord Stream 2 подал заявку в Германии на строительство "Северного потока-2"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Nord Stream 2 AG, оператор проекта трубопровода "Северный поток-2", подал заявку в Германию на получение разрешения на реализацию строительства проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Nord Stream 2 AG.

Публичное обсуждение заявочной документации по строительству и эксплуатации "Северного потока-2" пройдет в Германии с 18 апреля по 17 мая, говорится в пресс-релизе Nord Stream 2 AG. В частности документация по строительству 85-километрового участка газопровода "Северный поток-2", приходящегося на территориальные воды Германии, будет доступна для общественного обсуждения в федеральной земле ФРГ Мекленбург-Передняя Померания с 18 апреля 2017 года.

Полная документация по проекту будет доступна для ознакомления и комментариев широкой общественности до 17 мая 2017 года в офисах Федерального агентства морских и гидрографических исследований (Federal Maritime and Hydrographic Agency, BSH) в Гамбурге и Ростоке, в Управлении горнодобывающей промышленности Стралсунда (Stralsund Mining Authority), а также в администрациях Берген-ауф-Рюгена, Лубмина, Менхгут-Граница, Узедом-Норда, Анклам-Ланда и Путбуса.

"Доступность документов публичному просмотру знаменует собой начало этапа общественных консультаций, который является ключевым компонентом процесса выдачи разрешений на строительство газопровода Северный поток-2", — приводятся в сообщении слова менеджера Nord Stream 2 AG, ответственного за получение разрешений в Германии, Йенса Ланге.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2" создана компания Nord Stream 2 AG.

Всего для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Процесс получения разрешения в Швеции начался в сентябре 2016 года. На текущей неделе также Датское энергетическое агентство (Danish Energy Agency, DEA) сообщило, что получило заявку на строительство газопровода "Северный поток-2" и начнет ее рассмотрение.