Мясоконсервный комбинат под Воронежем увеличил производство в 2016 году

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Борисоглебский мясоконсервный комбинат в Воронежской области увеличил по итогам прошлого года выпуск продукции на 34% в сравнении с 2015 годом, сообщило в четверг правительство региона.

Борисоглебский мясоконсервный комбинат — одно из крупнейших предприятий России по производству мясной консервации. Выпускает более 50 наименований мясных и мясорастительных консервов, из которых говяжья тушенка занимает порядка 80% всего объема выпускаемой продукции.

В среду, 6 апреля, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с генеральным директором ООО "Борисоглебский мясоконсервный комбинат" Вячеславом Очневым, который проинформировал главу региона по положении дел на предприятии.

"В 2016 году был оборудован новый холодильник объемом 450 тонн, приобретено новое оборудование для консервного цеха. В 2016 году комбинат произвел 5,8 миллиона условных банок мясных консервов, что на 34% больше, чем в 2015 году. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней по итогам 2016 года составил свыше 150 миллионов рублей, прирост к уровню 2015 года — 58%", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, комбинат расширил сеть реализации и поставщиков. В частности, предприятие сотрудничает с такими крупными производителями мяса, как "Агроэко" и компания "ЭкоНива". Также мясоконсервный комбинат сотрудничает с комбинатами Росрезерва, пополняя стратегический запас государства.

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