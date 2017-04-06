Минэнерго планирует объявить конкурс на строительство энергоблоков в Крыму

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Минэнерго РФ в мае планирует объявить конкурс на строительство дополнительно 100-120 МВт электрогенерации в Крыму, рассказал журналистам замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

"По Крыму на строительство генерации (конкурс — ред.). Еще порядка 100 МВт дополнительно… 100-120 МВт", — сообщил Кравченко.

По его словам, это будут, скорее всего, блоки малой мощности. Их размещение планируется в районе Сак. Объявить конкурс планируется в мае, завершить строительство новых мощностей предусматривается примерно в конце этого года.

Кравченко пояснил, что строительство дополнительных мощностей в Крыму понадобилось в связи с тем, что в регионе идет "очень серьезный" рост потребления электроэнергии, выше прогнозного.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в конце 2016 года заявлял, что подрядчик строительства, входящая в "Ростех" компания "Технопромэкспорт", не успевает в срок ввести первые блоки ТЭС в Крыму, ведет переговоры по закупкам оборудования для ТЭС. В феврале этого года Чемезов сообщил, что планируется заключить контракт с Ираном на поставку турбин для ТЭС, переговоры на завершающей стадии и "Ростех" рассчитывает установить турбины к концу года.

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