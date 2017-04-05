Водителей обязали оплачивать ремонт бортового устройства "Платон"

МОСКВА, 5 апр — РИА новости. Верховный суд РФ подтвердил обязанность водителей оплачивать ремонт бортовых устройств "Платон", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом суд отклонил иск ЗАО "Ставропольский бройлер", который просил признать незаконными условия безвозмездного пользования бортовым устройством, которое определяет, что при утере любой из частей комплекта бортового устройства, включая паспорт оборудования, ссудополучатель обязан возместить его стоимость в полном объеме — 6822 рублей 98 копеек.

Истец полагает, что такие односторонние навязанные условия противоречат нормам Гражданского кодекса РФ и являются обременительными.

По словам представителя компании, он также обратился в управление Федеральной антимонопольной службы и арбитражный суд с вопросом о законности суммы возмещения. "Антимонопольный орган уже посчитал условие договора злоупотреблением, решение арбитражного суда по иску о внесении в соглашение изменений еще не принято", — отметил Николай Сорокин.

Ответчиком по делу выступал Минтранс РФ, который просил отклонить иск. В возражениях ведомство указало, что оператор наделен правом определять содержание договора безвозмездного пользования бортовыми устройствами в соответствии с постановлением правительства.

"Условия договора не могут быть произвольными и привязаны к положениям правил взимания платы. При этом истец фактически не понес убытков, говоря лишь о риске их возникновения", — указал Минтранс.

Суд поддержал его позицию. В среду судья огласил только резолютивную часть постановления, поэтому мотивы принятия такого решения пока неизвестны.