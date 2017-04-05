МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Сбербанк продаст украинскую "дочку" дешевле ее капитала, рассказал глава банка Герман Греф.

"Там не за один капитал, а меньше, чем один капитал мы продаем, конечно. Один капитал сегодня банки (на Украине — ред.) не стоят", — сказал Греф журналистам.

Сбербанк 27 марта анонсировал продажу украинской "дочки" консорциуму инвесторов, состоящему из латвийского Norvik Banka и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума стал Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. В Сбербанке ожидают закрытия сделки после одобрения украинских и латвийских регуляторов.

В конце марта газета "Коммерсант" написала, что сумма сделки составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов. По данным издания, на цену повлияли санкции против российских банков и блокирование их офисов радикалами. По данным отчетности по МСФО, на 30 сентября прошлого года капитал банка составил 138,8 миллиона долларов.