Греф назвал ФАС одним из самых важным ведомств после Минобрнауки

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Глава Сбербанка, экс-министр экономики РФ Герман Греф назвал Федеральную антимонопольную службу одним из самых важных ведомств после министерства образования, призвав правительство начать двигаться в сторону структурных реформ и обеспечить бизнесу равные конкурентные условия.

"Нужно понимать, что мир находится на ускорении. Столько лет подряд обсуждаем, что пора начать двигаться. Мы друг друга уговариваем начать двигаться в направлении реформ. Нужно понимать, что мы сегодня стоим на месте. И тем самым мы не стоим на месте — мы регрессируем. Поэтому мой призыв: не мучить друг друга советами, а действовать по принципу Agile", — заявил Греф, выступая на пленарной сессии "На пути к росту" Биржевого форума.

Принцип Agile ориентирован на быструю реализацию проекта путем гибкого взаимодействия внутри реализующей его команды, а также с заказчиком. При этом подразумевается возможность оперативной корректировки первоначальных планов и задач по мере получения промежуточных результатов.

"Минимально пригодный к использованию продукт — его можно совершенствовать. Вот этот пригодный продукт должно создать правительство, поставив требования ко всем участникам рынка, чтобы был не только внутренний стимул самосовершенствоваться, но и внешний стимул в виде очень жесткой конкуренции", — отметил глава крупнейшего российского банка.

По его словам, для преобразований крайне важна качественная конкурентная среда. "Сегодня ключевая наша задача — создание равных условий конкуренции. У нас очень низкая конкуренция, потому что одно из самых важных направлений, одно из самых важных ведомств после министерства образования, извините, не министерство финансов, не министерство экономического развития, а Федеральная служба по антимонопольной политике", — добавил Греф.