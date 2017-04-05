Греф рассказал, как совершить прорыв в экономике

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости/Прайм. Переход общения граждан с государством и банками в дистанционные каналы позволит высвободить время для воспитания поколения, которое станет интеллектуальным ресурсом России и сделает прорыв в развитии экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Биржевом форуме.

"Я считаю, что наша страна обладает гигантским интеллектуальным ресурсом для того, чтобы сделать прорыв. Мы можем внести огромный вклад в технологический, интеллектуальный задел в нашей стране тем, что мы создадим новую систему экономики, основанную на дистанционном общении с нашими гражданами, чтобы люди могли выбирать, с кем они хотят говорить", — сказал Греф.

Сбербанк намерен полностью перевести со временем обслуживание клиентов в дистанционный режим и считает, что по этому пути должны следовать другие банки и сфера госуслуг, отметил топ-менеджер. "Электронная почта, электронные сервисы и возможность общаться дистанционно придуманы для того, чтобы нам дать возможность не разговаривать с теми, с кем мы не хотим разговаривать, а разговаривать только с теми, с кем мы хотим разговаривать", — объяснил Греф.

"Я, например, свою компанию не отношу к тем, с кем мы хотим поговорить, поэтому мы хотим уйти полностью в дистанционные сервисы в общении. Чтобы высвободить время людей, для того, чтобы они могли разговаривать со своими близкими, с детьми, с кем они хотят разговаривать", — добавил он.

"Мне кажется ключевая задача, в том числе государства, в технологическом развитии государства — сделать так, чтобы не нужно было разговаривать с гражданами, чтобы можно было общаться через дистанционные каналы и тогда мы посвятим значительно больше времени тому, кому должны просвещать — детям", — считает глава Сбербанка.

"Высвобождение времени от общения с государством, с банками даст возможность вырастить то поколение креативных людей, которые будут с технологиями "на ты", и которые точно смогут привести нашу страну в абсолютно новое состояние", — заключил Греф.