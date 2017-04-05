Премьер Греции просит Туска созвать внеочередной саммит стран еврозоны

АФИНЫ, 5 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что обратился к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой созвать внеочередной саммит стран еврозоны, если 7 апреля на заседании Еврогруппы не будет завершена вторая оценка греческих реформ.

Вторая оценка задерживается уже на четыре месяца. Без нее Греция не может получить очередные транши кредита для обслуживание государственного долга.

В среду журналисты после переговоров Ципраса и Туска спросили греческого премьеру о его действиях, если 7 апреля Еврогруппа завершится безрезультатно.

"Я обратился к Туску с просьбы созвать в таком случае внеочередной саммит глав стран еврозоны",- сказал Ципрас.

По его словам, задержка оценки приводит к ситуации неопределенности и нестабильности, как в 2015 году. Ципрас заявил, что последнее время постоянно появляются какие-то препятствия, когда соглашение практически достигнуто.

"Некоторые постоянно выдвигают требования и ставят препятствия. Эти игры пора прекратить. Тем более в такой трудный для Европейского Союза период", — сказал премьер.

В свою очередь Туск сказал, что не хотел бы комментировать негативные сценарии.

"Я буду делать свою работу", — добавил он и сказал, что хочет сейчас поддержать министров финансов, чтобы они достигли соглашения на предстоящей Еврогруппе.