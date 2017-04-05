Налоговые поступления в российский бюджет в I квартале выросли на 25%

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Поступления налогов в бюджет РФ в первом квартале выросли на 25%, не связанных с нефтью и газом — на 11%, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"За первый квартал налоги в целом выросли на 25%, в том числе не связанные с нефтью и газом — на 11%. У нас растет НДС — на 16% к уровню прошлого года. Это говорит о том, что улучшается администрирование", — сказал он в рамках выступления на Биржевом форуме.

"Первый квартал показывает, что (растут поступления от) НДС, прибыль, я уже не говорю про акцизы, которые выросли на десятки процентов. То есть речь идет о том, что мы принимаем меры по улучшению сбора налогов, и не за счет увеличения нагрузки, а за счет того, что мы залезаем в теневой сектор, начинаем более жестко собирать с тех неплательщиков, которые до сих пор еще в серую работают или в черную. И за счет этого мы должны сейчас привлекать дополнительные ресурсы в бюджетную систему, а не за счет увеличения налоговой нагрузки", — сказал глава Минфина.