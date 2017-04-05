Дворкович назвал условие увеличения беспошлинных поставок нефти Белоруссии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию начнется 13 апреля только в том случае, если Минск доплатит за поставленный газ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам.

"В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период — тогда да, могут начаться. Только в этом случае", — сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок нефти в Белоруссию с 13 апреля.

Как ранее сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, Белоруссия договорилась с Россией о возобновлении ежегодных поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн с текущего года до 2024 года включительно. Как передавал белорусский государственный канал "Беларусь 1" со ссылкой на Семашко, поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся не позже 13 апреля.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, проблемы будут решены в течение 10 дней. Вопрос поставок российской нефти в Белоруссию в прежнем объеме урегулирован, сообщил позже министр энергетики РФ Александр Новак.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.